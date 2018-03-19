المغرب يتسلم شعلة الثقافة العربية من مصر

أبدى سعود الحربي، رئيس منظمة الاليسكو في حفل الكرنك، سعادته بتواجده في مصر، مؤكدًا أن احتفالات العواصم الثقافية هدفها تدعيم أواصر الثقافة والمحبة بين الشعوب العربية.

وألقى محمد الأعرج، وزير الثقافة المغربية، كلمة قال فيها إن “مصر هي واجهة العروبة المشرقة ولعل تسلم مشعل الثقافة من وزارة الثقافة المصرية بمدينة الأقصر مدينة الشمس والأرض الطيبة التي أضاءت حضارتها أرجاء العالم، لمدعاة لمزيد من الفخر”.

وتحدثت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية عن الحضارة المغربية والتراث المغربي، وأشادت بكل مسؤولي الثقافة في المغرب، وسلمت في أجواء رائعة وسط موسيقى النشيد الوطني المصري والمغربي شعلة الثقافة العربية، في حضور محافظ مدينة وجدة المغربية.