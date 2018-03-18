بعد غياب 25 عامًا.. محمد منير يعود للغناء في جنوب مصر

بعد غياب 25 عامًا عن الغناء في جنوب مصر، يلتقي في التاسعة مساء اليوم الأحد، النجم المصري محمد منير مع أهل الجنوب في حفل كبير يقام في ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر.

وعلق منير على الغناء في جنوب مصر بعد كل هذه المدة، لإرم نيوز قائلًا “كما يعلم الجميع أنا من أبناء الجنوب، وأموت عشقًا في النيل وطبيعة الجنوب التي تختلف عن أي مكان في العالم.. الغناء هنا يجدد بداخلي الحنين إلى البدايات والحلم الذي تشكل بداخلي فقد تعلمت من الجنوب كيف ينتصر الإنسان لأحلامه، وكيف يحرص من خلال إنتاجه الفني على تبني القيم الجميلة”.

وأضاف في تصريح لـ “إرم نيوز” قائلًا: “غبت عن الجنوب لأسباب كثيرة خارجة عن إرادتي منها قلة الحفلات، ولكن اليوم جئت إلى أهلي في الجنوب وفي قلبي فرحة كبيرة، وأنتظر اللقاء بهم في ساحة الكرنك، ولقد سعدت بدعوة وزارة الثقافة للغناء في ختام مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية”.

وقال الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر في تصريح لـ “إرم نيوز”: “تم تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة الأقصر استعدادًا لحفل محمد منير الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتم وضع عدد كبير من سيارات الإطفاء والدفاع المدني، للحفاظ على سلامة الجمهور وتأمين أجواء الحفل”.

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية: “يحظى محمد منير بشعبية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد الجمهور إلى 30 ألفًا من عشاق منير، فقد بدأ الجمهور يتوافد على ساحة الكرنك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاء عدد كبير من عشاق منير في ألمانيا، وتم اتخاذ التدابير الأمنية لحماية وسلامة الجمهور”.

يذكر أن حفل منير يأتي في الليلة الختامية لاحتفالات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، وسوف يتم تسليم وزير الثقافة المغربي، شعلة الثقافة العربية، بعد انتهاء الحفل.