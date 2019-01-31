المغرب يعلن وفاة 5 أشخاص بانفلونزا الخنازير

أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس “انفلونزا الخنازير” في بلده.

وقال الدكالي لوكالة أنباء المغرب الرسمية، إن الضحايا كانوا قبل إصابتهم بالفيروس “في وضع صحي هش”.

وأوضح أن المرض هو من نوع “إتش 1 إن 1″، وأن الإصابات به تم تسجيلها كذلك في دول أخرى حول العالم، دون تسميتها.

وشدّد “الدكالي” على مواصلة وزارته جهودها لمنع تفشي الفيروس.

وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد ساعات قليلة من إقرار الحكومة المغربية، بتسجيل حالتي وفاة بسبب أنفلونزا الخنازير في مدينة الدار البيضاء.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في وقت سابق من اليوم، إن المعطيات المتوفرة تفيد بتسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس H1N1، ويتعلق الأمر بسيدة حامل، وسيدة أخرى تبلغ من العمر 68 سنة.