بعد تكتم شديد.. المغرب يعلن وفاة سيدتين بإنفلونزا الخنازير

بعد تكتمها الشديد، أقرَّت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة بسبب إنفلونزا الخنازير في مدينة الدار البيضاء.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن وزير الصحة قدَّم معطيات خلال المجلس الحكومي المُنعقد اليوم، تفيد بتسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس H1N1، ويتعلق الأمر بسيدة حامل، وسيدة أخرى تبلغ من العمر 68 سنة.

وأضاف “الخلفي” خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن وزارة الصحة يقظة إزاء أي حالة تُسجل في مستشفيات المملكة من أجل مواكبتها، لافتًا إلى أن هناك مراقبة للأنفلونزا الموسمية من خلال منظومة يتم العمل بها في المغرب منذ العام 2004.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المعطيات الوبائية في المغرب لموسم 2018-2019 أظهرت تأخرًا نسبيًا للبداية المعتادة للموسم الوبائي للإنفلونزا، مبينًا أن التحليلات المخبرية التي قامت بها الوزارة كشفت أن الحالة الوبائية في المملكة مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي.

وسادت خلال الأيام الماضية حالة من الرعب والقلق في أوساط المرضى في المغرب بعد أنباء عن اكتشاف حالات مشابهة لإنفلونزا الخنازير في عدد من المستشفيات.