دجاج معدل جينيًا لوضع بيض سيسهم في علاج السرطان

نجح علماء بريطانيون في إنتاج دجاج معدل جينيًا، لوضع بيض يحتوي على بروتينات ومواد أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى علاج للسرطان في المستقبل القريب.

وأكد علماء في معهد “روزلين” بجامعة أدنبرة الاسكتلندية، بأن المواد المنتجة من بيض هذه الدجاجات تمت تجربتها بنجاح وتماثل المواد المنتجة بالطرق التقليدية المكلفة.

وأشار هؤلاء إلى أن 3 بيضات وضعتها دجاجة واحدة احتوت على جرعة كافية توازي الجرعات الطبية الحديثة، علمًا بأن الدجاجة يمكنها إنتاج نحو 300 بيضة سنويًا.

وقالت البروفيسورة هيلين سانج من المعهد، لصحيفة “صن” البريطانية: “نحن لم نتمكن من إنتاج دواء جاهز من هذه الدجاجات، حتى الآن، لكن الدراسات التي أجريناها أظهرت أن تلك الدجاجات المعدلة جينيًا يمكنها إنتاج بروتينات خاصة، ستساعد كثيرًا في اكتشاف العلاجات المناسبة، وتطبيقات أخرى في مجال التكنولوجيا الحيوية”.

من جانبها، ذكرت الدكتورة ليزا هيرون، مديرة قسم أبحاث الطيور في المعهد، أن هذه التقنية الجديدة تعتبر مهمة جدًا، ليس لاكتشاف علاجات للإنسان فحسب، بل للمساهمة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بصحة الحيوان.