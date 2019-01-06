فتيات يقمن بتدليك أشبه بالتعذيب للزبائن (فيديو)

يساعد التدليك على الاسترخاء وراحة الجسم، ولكن في فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدا التدليك بمثابة جلسة تعذيب للعملاء في فيتنام.

أثار الفيديو اهتمامًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُظهر خبيرة فيتنامية تستخدم طريقة غريبة لتدليك أحد العملاء، اعتمدت على السير عليه وغرز أصابع قدميها في جلده.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، لجأت الخبيرة إلى استخدام ركبتيها للضغط على مختلف أنحاء جسد الرجل.

وفي حين تبدو هذه الطريقة غريبة ومقلقة أيضًا للمتابعين، إلا أنها شائعة وتعتبر طريقة قديمة للتدليك تُعرف باسم “Ashiatsu” كان يمارسها الرهبان البوذيون.

هذا وأوضحت باربرا إيشر، مديرة مركز “بادي وورك آسيا” وخبيرة تدليك، أن تلك الطريقة ليست خطيرة كما يبدو، وأن أصولها ترجع إلى الطب الصيني.