ابتكار واعد يعالج الضعف الجنسي بـ”الريموت كنترول”

نجحت مجموعة من العلماء الروس في معهد أبحاث “لوباتكن” لجراحة المسالك البولية بتطوير طريقة ثورية لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال والتحكم في العضو الذكري من خلال “الريموت كونترول”.

وأكد الباحثون، بأن تجاربهم على الطريقة الجديدة نجحت بالفعل على القرود، وتمكن العلماء من تحفيز انتصاب فوري بضغطة زر في جهاز التحكم عن بُعد.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فريق الباحثين بقيادة الدكتور بوريس أليكساندروف يعمل على تطوير الابتكار ليعالج الضعف الجنسي في البشر.

وقال أليكساندروف عن التقنية التي تتضمن زراعة أقطاب كهربائية في الأجهزة التناسلية “يمكننا أن نحفز الانتصاب في القرد عن بُعد في أي وقت، وكل ما علينا فعله هو الضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد، ليحدث الانتصاب على الفور، كما يمكننا أن نضغط على زر آخر ليزول الانتصاب”.

وأوضح الباحثون أن الانتصاب يحدث نتيجة التحفيز الكهربائي للأعصاب من خلال الأقطاب المزروعة عند تلقي الأوامر من جهاز التحكم عن بعد.

وأضاف “هذه أول دراسة ناجحة من نوعها في العالم، وهي تفتح آفاقًا جديدة لعلاج ضعف الانتصاب عند البشر”، مشيرًا إلى أن “التجارب الأولية التي أجريت على الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي كانت مبشرة للغاية”.