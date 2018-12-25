فئران كفيفة تقود العلماء إلى اكتشاف الجينات المسؤولة عن العمى

ساعدت الفئران الكفيفة مجموعة من علماء جامعة “كاليفورنيا” على تحديد مئات الجينات الجديدة المرتبطة بفقدان البصر.

وأظهرت دراسة الحمض النووي لـ 300 من القوارض وجود 261 جينًا مرتبطًا بفقدان البصر الوراثي لأول مرة.

وأوضح الباحثون أن جينات الفئران تشبه -إلى حدٍ كبيرٍ- جينات البشر، ما يعني أن الاكتشاف قد يؤدي إلى تشخيص وعلاج المزيد من الأمراض الوراثية.

ومن خلال دراسة بيانات الفئران الكفيفة، وجد الباحثون 347 جينًا مرتبطًا بمشاكل في النظر أو العين، أي حوالي 4 أضعاف الجينات المكتشفة والمدروسة سابقًا.

يذكر أن التقدم الطبي الحالي لا يستطيع تفسير سوى حوالي 50 -75 % من أمراض العيون الوراثية في البشر، ولكن الباحثين يعتقدون أن هذه الجينات الجديدة الموجودة في الفئران يمكن أن تكون مفتاحًا لحل ذلك اللغز، الأمر الذي قد يمكن العلماء من تطوير علاجات للأمراض الوراثية المستعصية حاليًا.

ومن جانبه قال الباحث علاء مشيري:”هذه النتائج قيمة للغاية للأشخاص المصابين بمرض العين الوراثي، فمجتمع طب العيون بأكمله سيبدأ باستخدام هذه البيانات”.

وأوضح:”في بعض حالات مرض العين التي لا نستطيع تفسيرها، ونعرف أن الطفرة الوراثية موجودة، لكننا لا نعرف أين هي، والآن يمكن لمراكز العين أن تستدعي المرضى وتفحصهم بحثًا عن هذه الجينات الجديدة، مما سيساعد على علاج المزيد من هذه الأمراض الوراثية”.