هيئة كبار علماء السعودية ترد على مجلس الشيوخ الأمريكي

رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، يوم الإثنين، موقف مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت الأمانة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن “الموقف الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة”.

وشددت الأمانة في هذا الصدد، على “الموقف الراسخ للسعودية، الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها”.

وفي وقت سابق من اليوم، شددت المملكة العربية السعودية، على أن “موقف مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا من قضية الصحافي جمال خاشقجي، يمثل تدخلًا سافرًا في شؤونها”.

وتضمن الرد السعودي تحذيرًا لافتًا للأمريكيين من “تداعيات تكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الإستراتيجية المهمة بين البلدين”.