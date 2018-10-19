الأطباء يزيلون 11 نوعًا من الديدان الحية من عين رضيع (صور)

التقط الأطباء 11 نوعًا من الديدان الحية من عين طفل رضيع، بعد إصابته بعدوى من حيوانات تابعة لجيرانهم.

وتم نقل الصبي، الذي يدعى دونغ دونغ إلى المستشفى؛ بعد أن لاحظت والدته شعوره بعدم الارتياح في عينه، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام المسعفون بفحص الطفل البالغ من العمر خمسة أشهر، ووُجد أنه يعاني من عدوى الديدان الخيطية.

واكتشف الأطباء العديد من الديدان التي تنزلق على سطح مقلة العين وكذلك من داخل الجفن.

وتمت إزالة الديدان في عملية جراحية باستخدام الملقط، واستغرقت 21 دقيقة، في مستشفى شيآن رقم 1 في عاصمة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين.

ووفقًا للتقارير، تم إرسال الطفيليات للتحليل من أجل تحديد المزيد من التفاصيل حول العدوى، وفي غضون ذلك، سيواصل دونغ دونغ تلقي العلاج.

وكشفت والدة دونغ دونغ للأطباء، أنها لا تحتفظ بالكلاب أو القطط، لكنها أشارت إلى أن طفلها كان على اتصال بحيوانات أليفة من جارتها.

ويعتقد أن الديدان تنتمي إلى أنواع ثيلازيا كاليبيدا، وهي نيماتودا طفيلية، التي اكتشفت لأول مرة في الصين منذ أكثر من 100 عام.

الديدان هي السبب في الإصابة بداء النيماتودا في أوروبا وآسيا، والتي تعيش في عيون الكلاب والقطط والبشر.

تم اكتشاف ثلازيا كاليبيدا لأول مرة في عيون الكلاب المصابة في الصين عام 1910.