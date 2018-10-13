بالفيديو.. الأطباء يكتشفون كائنًا ماصًا للدم داخل أنف رجل

بالفيديو.. الأطباء يكتشفون كائنًا ماصًا للدم داخل أنف رجل

الحشرة الغريبة التي كانت تتغذى على دم الرجل يمكن رؤيتها بشكل واضح داخل أنفه.

المصدر: شوقي عبدالعزيز- إرم نيوز

أصيب الأطباء بصدمة عند اكتشافهم كائنًا حيًا ماصًا للدماء في أنف رجل.

ويُظهر مقطع فيديو مصور في عيادة بمدينة ديان بيان فو، فيتنام، أن الأطباء يقومون بفحص أنف مريض بالمنظار.

ويمكن رؤية الحشرة الغريبة التي كانت تتغذى على دم الرجل بشكل واضح داخل أنفه.

يمكن بعد ذلك رؤية الطبيب وهو يزيل هذه الحشرة المقززة ويعرضها أمام الكاميرا.

وفقًا للتقارير ذهب المريض الذي يعيش في الجبال إلى الأطباء لأنه كان يعاني من ألم في وجهه وكان لديه نزيف بالأنف عندما وصل إلى العيادة.

بعد إزالة هذه الحشرة الغريبة قيل للمريض أن يتجنب شرب المياه من المجاري المائية بسبب نمو الطفيليات بها.

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