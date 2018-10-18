مرض نادر يصيب الأطفال بالشلل يثير القلق في أمريكا

المصدر: ا ف ب

كشفت السلطات الصحية الأمريكية، عن مرض نادر وخطير يصيب الأطفال بالشلل، بلغ ذروة انتشاره في الخريف الحالي، رغم أنه ما زال شديد الندرة.

ووصل هذا المرض الذي يشبه شلل الأطفال، ويصيب صغار السنّ خصوصًا، إلى انتشار مماثل في العام 2014 و2016 في الخريف أيضًا.

ويعرف المرض علميًا باسم الشلل الرخو الحادّ (آي أف أم)، وقد سجّلت بضع عشرات من الحالات منه في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بحسب ما جاء في تقرير للمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وخلال العام الماضي، أودى المرض بحياة طفل وأصاب آخرين بشلل في اليدين أو الرجلين، فيما شُفي غيرهم تمامًا.

من جهتها، اعتبرت نانسي ميسيونير مديرة المركز الوطني للقاحات والأمراض التنفسية هذا المرض لغزًا.

وقالت: “لا نعرف من هم الأكثر عرضة للإصابة به، أو ما هي أسبابه، ولا نعرف عواقبه على المدى الطويل”.

وأكدت نانسي أن انتشار المرض ما زال محدودًا جدًا رغم الارتفاع المسجّل أخيرًا.