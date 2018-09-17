تحدي الإخفاء.. مزاح ثقيل يهدد الأطفال “فيديو”

يبدو الأمر للوهلة الأولى مضحكًا ومسليًا، فتحدي الإخفاء الذي غزا العالم مؤخرًا، أشاع جوًا من الفكاهة والضحك والمزاح، باستثناء الشخص الذي يقع عليه المقلب، فإنه غالبًا ما يدخل في حالة هيستيرية من البكاء والصراخ، لاسيما وأن الأطفال كانوا هم المستهدفين بالدرجة الأولى؛ لسهولة انطلاء الحيلة عليهم.

وحذرت الدراسات النفسية من هذه المقالب؛ لما لها من آثار قد تكون مدمرة على الأطفال وتبقي أثرًا سلبيًا في نفوسهم لا ينتهي بكشف الحيلة؛ نظرًا لطبيعة الطفولة التي تميل إلى تصديق ماهو غريب وغير منطقي، بل ويعتبرون كشف المقلب حيلة بحد ذاتها.

“إنفيسبل تشالنج” أو تحدي الإخفاء الذي بدأ بفيديو دعائي لخبير الخدع البصرية جاستين ويلمان، حيث أقنع الأشخاص باختفائهم تمامًا مع مساعدة جمهور واسع، لدرجة أن الشخص المخدوع صار يسرق من الناس مقتنعًا بأنه غير مرئي، وسرعان ما أخذ المقلب طريقه إلى البعض مستهدفين الحيوانات الأليفة وتوثيق ذلك بالفيديو كنوع من التسلية، خاصة وأن ردود الفعل كانت مفاجئة جدًا.

وبعد ذلك أصبح الأطفال هم المستهدفون لتبدأ حالة الغضب؛ خوفًا على الأطفال والسير في التحدي بالطريق الخطأ، لكن البعض استجاب دون أن يتخلى عن فكرة المقلب بالمطلق وتوجه إلى شريحة الكبار في السن، الذين علمتهم الحياة أن يثبتوا وجودهم بطريقتهم الخاصة.