بالصور.. فتاة لم تتناول الطعام منذ 4 أعوام بسبب مرض نادر

تعاني فتاة هولندية من مرض نادر يهدد الحياة، تسبب في عدم تناولها للطعام منذ أكثر من 4 سنوات.

وأصيبت كيلي بيكرز البالغة من العمر 21 عامًا من هولندا، بمرض “idiopathic intestinal pseudo-obstruction” والذي أدى إلى تدمير كامل للجهاز الهضمي.

ونتيجة للحالة التي نشأت بعد ولادتها بالوضع المقعدي، أصبحت الأمعاء والمعدة لا تعمل؛ لذا تضطر بيكرز لتلقي المكملات الغذائية عبر خط IV إلى شريان قريب من قلبها، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعرضت بيكرز لأزمات عديدة عندما أصيب هذا الخط، ما أدى إلى تسمم الدم الذي يهدد الحياة.

وقالت كيلي: “إذا مرضت مرة أخرى، سأموت”، بعد أن تعرضت في نوفمبر الماضي لحالة عدوى في جهاز المكملات الذي يقع على بعد 3 سنتيمترات من قلبها.

ونجت فقط بسبب إزالة المسعفين للخط المصاب الذي تسبب في تسمم دمها في الوقت المناسب.

ولكن على الرغم من خطورة حالتها، ترفض بيكرز السماح للمرض بإفساد حياتها، وقالت: “أعيش الحياة على أكمل وجه، وأحاول أن أخرج كل شيء منها”.

وأشارت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمنعها المرض من فعله هو تناول الطعام، وهو ما لم تفعله منذ 4 سنوات ونصف السنة.