نحو 25% من الإيرانيين لديهم اضطرابات عقلية

قال رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين الإيرانيين موسوي جلك، الاثنين، إن 23 إلى 25 % من الإيرانيين لديهم اضطرابات عقلية، وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الصحة.

وأوضح جلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، أن “ما بين 23 و 25٪ من شعبنا يعانون من اضطراب عقلي على الأقل، وهذه النسبة أعلى بقليل بين الطلاب الجامعيين وتصل إلى 27 %”.

وأشار جاك في اجتماع لتنسيق الشرطة مع النخبة الاجتماعية والثقافية والإعلاميين، في إشارة إلى تصريحات المرشد علي خامنئي عن التخلف الاجتماعي: “لسوء الحظ، لم نستخدم الإدارة الذكية لمواجهة المشاكل الاجتماعية، وكان معظم نهجنا في هذا المجال هو إشاعة الأذى والفتن والإهمال، بدلاً من التعامل بلطف”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن الدراسات الحديثة التي تؤكد تزايد مخاوف الإيرانيين “مثيرة للقلق”، منوهاً إلى أن هذا القلق سيكون له تأثير سلبي على الأمن الإيراني، داعياً إلى أهمية منح الشعب الأمل ليكون مشاركا بتوفير الأمن.

ودعا موسوي جلك، السلطات الحكومية إلى منح العلماء المختصين في مجال الأمراض الاجتماعية وعلماء الاجتماع مساحة واسعة لنشر التحليلات في وسائل الإعلام لتوعية الشعب بخطورة الاضطرابات العقلية.