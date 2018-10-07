بعد انتشارها في تونس.. الجزائر تستنفر لمنع انتقال “حمّى غرب النيل” إلى أراضيها

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، حالة الاستنفار القصوى عقب تلقيها تحذيرات من نظيرتها التونسية، بشأن إمكانية انتقال عدوى مرض “حمّى غرب النيل” إلى الجزائر عقب تسجيل حالات مشتبه فيها في مدن تونسية.

وتتخوف السلطات الجزائرية من انتقال العدوى إلى أراضيها عبر معابرها الحدودية مع تونس، والتي تشهد حركة تنقل كثيفة للمسافرين.

وقالت مصادر في وزارة الصحة لـ”إرم نيوز”، إن “الوزير مختار حسبلاوي، وجَّه تعليمات مستعجلة للمراكز الصحية من أجل اتخاذ إجراءات الوقاية تحسبًا لأي طارئ، وذلك ضمن مساعي محاصرة العدوى، وتفادي انتشارها، خاصة بعد إعلان المصالح الصحية التونسية عن تسجيل إصابة عدة حالات ووفاة واحدة بمرض حمى غرب النيل، وهو ما يجعل فرضية انتقاله إلى الجزائر واردة”.

وانشغل الرأي العام الجزائري قبل أيام بظهور مفاجئ لمرض الكوليرا، ما دفع أحزابًا معارضة لشن هجوم حادٍ على حكومة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بسبب عجزها عن محاصرة المرض وتحديد مصدره بالرغم من تسجيل حالات وفاة.