أصابت آلاف الأشخاص.. تفشي حمّى “الشيكونغونيا” في كسلا السودانية

أُصيب أكثر من 11 ألف شخص بمرض “الشيكونغونيا” الفيروسي، الذي ينقله البعوض، في ولاية “كسلا” شرق السودان خلال الشهر الماضي، دون أنباء عن وفاة أحد، وفقًا لما صرح به مسؤول سوداني.

وينقل “الشيكونغونيا” نوعان من البعوض، ويمكن أن يسبب هذا المرض أعراضًا حادة، تتطور خلال 3 و7 أيام بعد تعرّض الشخص للسعة بعوضة مصابة، تشمل ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة، وصداعًا وألما في العضلات والظهر، بالإضافة إلى طفح جلدي، ولا يوجد علاج، ولا أمصال معروفة ضده، ولا يعد هذا المرض مميتًا إلا في حالات نادرة.

وقال المتحدث باسم إدارة ولاية “كسلا” مجذوب أبو موسى، اليوم الثلاثاء، إن الإحصاءات الرسمية تقول حتى الآن إن حوالي 11 ألف شخص أُصيبوا، ولا توجد أي حالات وفاة موثقة بسبب حمّى “الشيكونغونيا”.

وبدأ تفشي المرض خلال الأسابيع الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مما أدى إلى فيضان نهر رئيس في “كسلا”.

وأوضح أبو موسى أن ولايته تلقت مساعدات صحية وفنية من وزارة الصحة السودانية، ولكنه أبدى قلقه من انتشار الفيروس، داعيًا إلى مزيد من المساعدات.

في حين قال شهود إنهم رأوا يوم الاثنين الماضي طائرات ترش الولاية بمبيدات ضد البعوض.