اشتباكات في جنوب السودان بعد أسبوعين من توقيع اتفاق سلام

اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية في جنوب السودان وأكبر جماعة متمردة بشمال البلاد، وسط تبادل للاتهامات بالتحريض على القتال الذي يقع بعد أسبوعين من توقيع الطرفين على اتفاقية سلام.

وقال لام تونغوار وزير الدولة للإعلام في ولاية ليتش، الثلاثاء، إن “مقاتلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان (من المعارضة الموالية لريك مشار نائب الرئيس السابق) هاجمت مواقع للحكومة في قرية صغيرة بمنطقة كوتش كاونتي”.

وأوضح تونغوار أن “الهجوم وقع خلال تدريبات عسكرية لقوات الحكومة تهدف لدمج عدد من المقاتلين في الجيش، إذ تعرضوا لهجوم من قبل قوات موالية لريك مشار”.

وفي المقابل، قالت الحركة الشعبية إن قوات الحكومة هاجمت مواقعها بنفس المنطقة ظهر الاثنين.

ولم يتضح بعد هل شهد الاشتباك سقوط قتلى أو مصابين؟

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير على اتفاقية سلام مع فصائل معارضة لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل، وشردت نحو مليونين آخرين، وقيّدت جهود البلد الأفريقي نحو التنمية منذ حصوله على الاستقلال قبل 7 أعوام.