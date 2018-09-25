علماء يبتكرون جهازًا للكشف المبكر عن السرطان والسكتات القلبية (صور)

تمكنت مجموعة من علماء جامعة “غلاسكو” الأسكتلندية، من ابتكار جهاز محمول قادر على تشخيص مرض السرطان والسكتة القلبية بسرعة ودقة، للمساعدة على تسهيل إيصال التشخيص الطبي السريع والمتطور إلى جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “يحتوي جهاز مالتيكوردر على حساسات دقيقة تعمل على قياس الجزيئات الصغيرة في جسم المريض، قبل إرسال البيانات إلى تطبيق هاتف ذكي، ومن خلال قياس هذه الجزيئات المعروفة باسم الأيضات، يمكن للعلماء مراقبة صحة المريض العامة أو تطور مرض معين”.

وكشف العلماء عن أن “قدرة الجهاز على قياس العديد من الإشارات الحيوية في آن واحد وبسرعة، تجعله مفيدًا بشكل خاص في تشخيص النوبات القلبية والسرطانات والسكتة الدماغية، التي تحتاج للتشخيص السريع من أجل إنقاذ المريض”.

وعلى الرغم من وجود أجهزة موجودة بالفعل تقوم بالفحوصات نفسها، مثل الرنين المغناطيسي النووي وتقنيات قياس الطيف الكتلي، إلا أن كليهما مكلف ويتطلب معدات ضخمة وبطيئة.

وصُمم الجهاز بشرائح منخفضة التكلفة من السيليكون، حتى يمكن إنتاج الجهاز الذي يفحص إشارات الجسم من خلال الدم أو البول، على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة بمجرد إتمام تطويره.

كما يتم التحكم في الجهاز من خلال تطبيق خاص على جهاز لوحي أو هاتف ذكي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وقال المؤلف الرئيسي للورقة البحثية الخاصة بالجهاز الدكتور سمادان باتيل: “تمكنا من رصد وقياس الأيضات المتعددة المرتبطة بالنوبة القلبية وسرطان البروستاتا، في وقت واحد باستخدام هذا الجهاز”.