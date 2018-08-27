هل تنميل الوجه علامة على مرض قاتل؟

نبهت دراسة طبية، إلى أن الإصابة بتنميل في الوجه قد يكون علامة على ارتفاع حاد في ضغط الدم، الذي يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية.

وأشارت الدراسة، التي نشرت على موقع “ليف سترونج” الطبي الأمريكي، إلى أن التنميل في الوجه يمكن أن ينتشر بعد ذلك إلى اليدين أو القدمين في حال عدم تلقي العلاج.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، اليوم الإثنين: “في حال ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، فإن ذلك يؤدي إلى أعراض جسدية قد تتفاقم في حال استمرار ضغط الدم في الارتفاع، وقد تؤدي إلى الموت المفاجئ”.

وأضافت، أن أعراض ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تشمل أيضًا: ألمًا حادًا بالرأس أو تعرقًا مفرطًا أو دوارًا أو نزيفًا بالأنف أو حكة وضعفًا باليدين أو القدمين أو ألمًا شديدًا في الصدر أو ضعفًا بالبصر.