حالة طبية تسبب صدمة للأطباء (صور)

أصيب الأطباء بالصدمة عند تفريغ 11 لترًا من البول من مثانة رجل تضخمت إلى 6 أضعاف الحجم الطبيعي.

وكشفت الصور كيف وصل طول مثانة المريض إلى 30 سم، قبل تدخل الأطباء، وتفريغ 10.5 لتر من البول خلال الساعات الأربع الأولى.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان المريض البالغ من العمر 80 عامًا، مصابًا بداء السكري وعانى من إصابة في الحبل الشوكي قبل 15 عامًا، ويتردد على المستشفيات منذ 10 سنوات بسبب احتباس السوائل في بطنه.

وأوضح الأطباء أن المريض لديه تاريخ من التهابات المسالك البولية وسلس البول والإمساك ومشاكل في المسالك البولية السفلي، ويواجه صعوبة في التبول بسبب السكري.

وعند فحصه في مستشفى “جامعة الملك جورج الطبي” في الهند، بعد تورم بطنه وساقه على مدى 4 أشهر، كشفت الأشعة السينية عن تمدد مثانته، وسرعان ما شرع الأطباء في تفريغ السائل المتراكم، والذي وصل قدره إلى 11 لترًا، أي 18 ضعف ما تحتويه المثانة الصحية.

واكتشف الأطباء أنه يعاني من خمول في المثانة، ما يعني أن المثانة تحتفظ بالكثير من البول ولا تفرغه بشكل صحيح.

والآن يتعافى الرجل الذي لم يكشف عن هويته في المنزل، ولكن عليه زيارة المستشفى بانتظام لتفريغ البول المتراكم في مثانته.