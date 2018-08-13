شاب يعيش في جسد طفل يثير حيرة الأطباء (صور)

يعيش توماسز نادولسكي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، بجسد طفل بعد أن توقف نمو جسده عندما كان في سن الثانية عشرة، رغم استمرار نمو عقله بشكل طبيعي، وفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر، الإثنين، إن “حالة نادولسكي الذي يقطن مدينة أوليسنيكا جنوب غرب بولندا، أثارت حيرة الأطباء، حيث رجحوا أن تكون حالته ناجمة عن اضطراب وراثي نادر، يُسمى فابري، يؤثر على نمو أجزاء كثيرة في الجسم، ويسبب خللًا في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، حيث نصحوه بتناول المزيد من الأطعمة”.

وحسب الصحيفة، فقد ظهرت حالة نادولسكي النادرة، عندما كان في السابعة من عمره، حيث كان يتقيأ بعد كل وجبة طعام، ثم بدأ يشعر بالآلام في معدته ويديه وقدميه”.

وجاء في صحيفة “مترو” أن “نادولسكي يواجه مشاكل يومية، حيث يتعامل معه الآخرون على أنه طفل رغم أن عقله مثل عقل الرجال في مثل سنه، ولدى إيقافه من الشرطة يتهمونه بتزييف بطاقة هويته”.