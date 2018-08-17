مرض نادر يحول طفل عمره 6 سنوات لـ”ستيني متقاعد” (صور)

تسبب مرض وراثي نادر في تحويل شكل طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات إلى رجل متقاعد ووجهه مجعد.

وأصبح الطفل يرنيار اليبكوف، من مدينة أستانا في شمال شرق كازاخستان، على هذا النحو بعد تشخيص إصابته باضطراب النسيج الضام النادر المعروف بمتلازمة إهلرز-دانلوس بعد شهر من ولادته.

كانت حالة الطفل سيئة للغاية لدرجة أنه ترهل جلده بعد ولادته، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكما هو الحال في قصة فيلم “بنجامين باتون”، كان يرنيار يبدو كرجل عجوز حتى عندما تعلم كيفية المشي.

وقالت والدة الصبي، زيبينسا تولبيبيرنوفا، إنه على الرغم من أن إجراءات شد الجلد لا يُسمح بها رسميًا إلا اعتبارًا من 18 عامًا، فإن إدارة المستشفى المحلي قررت كسر القواعد.

وعلى الرغم من أن العائلة قد انتظرت بعض السنوات لإجراء عملية جراحية مجانية، فقد قرروا إنفاق 112 ألف تنغ كازاخستاني لتحسين حياة ابنهم.

تم جمع الأموال من قبل المتطوعين والأصدقاء ، حيث كان هذا المبلغ مرتفعًا جدًا لعائلة يرنيار وحدها.

وشكك الخبراء في نتيجة الجراحة، وقالت الدكتورة أولغا لوسيفا: “هذا مرض نادر يصيب شخص واحد من بين كل 50 ألف شخص، وأن العملية لن تحسن حالة بشرته.