عسير السعودية تبدأ تطبيق غرامات التدخين بعد العيد

كشف محمد قرنان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة منطقة عسير السعودية، أن اللجنة أكملت جولاتها على جميع المنشآت الصحية في المنطقة؛ لوضع الملصقات التحذيرية التي تمنع التدخين داخل أي منشأة صحية أو في أفنيتها.

ولفت إلى أن من يخالف ذلك سيتعرض للغرامة المالية، وهي 200 ريال (53 دولار)، تسجل على هوية المدخن وتصل إليه عبر رسالة في جواله، مضيفًا أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح قرنان، أنّ قرار منع التدخين داخل المنشآت يشمل جميع الإدارات الحكومية في المنطقة، وتم تعريف مختلف الجهات الحكومية في المنطقة بالنظام واللوائح التنفيذية له؛ تمهيدًا لبدء تطبيق قرار منع التدخين في تلك المنشآت.

وأكد أنّ رصد المدخنين في المنشآت الحكومية، سيتم عبر زيارات مستمرة لمفتشي اللجنة، وكاميرات المراقبة والأمن الصناعي.