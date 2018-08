هل ستعرض القنوات التلفزيونية السعودية مسلسل علا الفارس الجديد؟

لهجر قصرك ورجع بيت الشعر .. واقعد لهلي بعد ما ذقت القهر … نعرفكم على العذوب #صبر_العذوب رمضان ٢٠١٩

A post shared by Ola Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on Aug 13, 2018 at 1:53pm PDT