هل ستعرض القنوات التلفزيونية السعودية مسلسل علا الفارس الجديد؟

طالب مدونون سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، القائمين على القنوات السعودية الخاصة والحكومية، بعدم عرض مسلسل درامي من بطولة الإعلامية الأردنية علا الفارس التي سبق أن تم فصلها من قناة “إم بي سي”؛ على خلفية انتقادات واجهتها بتهمة الإساءة للمملكة.

وجاءت الانتقادات بعد أن نشرت الفارس صورة لها من كواليس تصوير المسلسل البدوي الجديد الذي يحمل اسم “صبر العذوب”، ويشاركها دور البطولة الفنان وسام البريحي، ومن إخراج محمد علوان وإنتاج مؤسسة “الحجاوي” الأردنية.

ورغم أن تصوير المسلسل لا يزال في بداياته، إلا أن الانتقادات من داخل السعودية لإمكانية عرضه في القنوات التلفزيونية التابعة للمملكة، بدأت من الآن، ما يثير تساؤلات واسعة عن مصير المسلسل.

هذه المرأة @OlaAlfares أسأت لنا و اذتنا بعد أن أخرجتها قنواتنا السعودية للعالم ، والآن تصور مسلسلا اخشى ان تعود به عبر القنوات السعودية وننسى كل تلك الاساءات والحقد والغل الذي تحمله هذه المرأة على هذا الوطن العظيم

لازم يؤدب بها غيرها؛ كما اخرجناك من الظلمة، نعيدكِ اليها pic.twitter.com/Rh5jeEQwMI — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 14, 2018

وتقول تقارير إعلامية أردنية، إن منتج المسلسل عصام الحجاوي، يأمل أن تسهم مشاركة علا الفارس في المسلسل في انتشاره على نطاق واسع، من خلال شهرة النجمة الأردنية في العالم العربي، والتي سبق أن خاضت أول تجربة درامية لها قبل سنوات مع المنتج نفسه وبعنوان “الدمعة الحمراء”.

لكن تزايد الانتقادات لعرض المسلسل في القنوات السعودية في الفترة المقبلة، قد يلقي بظلاله على تلك الآمال في عرض المسلسل في سلسلة القنوات السعودية الفضائية التي تتصدر نسب المتابعة والجماهيرية في العالم العربي.

ولم تعلق الفارس ولا مخرج مسلسلها الجديد أو منتجه لحد الآن، على تلك الانتقادات التي أطلقها مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي ضد المسلسل، وما إذا كانت في الحسبان بالنسبة لخطط التسويق التي أعدوها لبيع المسلسل.

وكانت قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة، قد تفاعلت مع انتقادات لاذعة لمغردين سعوديين ضد علا الفارس، واستغنت عن مذيعتها الأردنية الشهيرة أواخر العام الماضي؛ لتوقف تلك الانتقادات التي طالت القناة أيضًا؛ عقب تغريدة كتبتها الفارس عن قرار واشنطن نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، حيث اعتبرت مسيئة للسعودية رغم نفيها لتلك الاتهامات.

وأدت انتقادات مماثلة قبل أشهر، لعزم قناة سعودية حكومية عرض مسلسل “أرض النفاق” رغم مشاركة الإعلامي المصري إبراهيم عيسى فيه، والذي يتهم بالإساءة للمملكة في كتاباته وظهوره الإعلامي، في إلغاء العقد بين منتجي المسلسل وإدارة القناة، قبل أن يصل الطرفان لتسوية نصت على إلغاء مشاهد الإعلامي المصري في النسخة السعودية واستبدالها بمشاهد للفنان سامي مغاوري.