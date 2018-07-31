استئصال ورم خبيث يزن 35 كيلوغرامًا من مبيض سيدة (صورة)

نجت أراتي أذكاري المرأة الهندية البالغة 60 عامًا من الموت، بعد عملية استئصال ورمين خبيثين من مبيضها وصل وزنهما 35 كيلوغرامًا، أي ما يعادل 80% من حجم معدتها، وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبدأت معاناة أراتي عندما شعرت بألم شديد وانتفاخ في معدتها؛ ما أدى إلى ضغط شديد وثقل على كبدها والحجاب الحاجز، تسبب لها بمشاكل في التنفس.

ونقلت الصحيفة عن الطبيبة مريانكا مولي ساها التي أجرت العملية لأراتي، بمستشفى “جواهر لال نهرو”، في “كالياني” غرب البنغال، تأكيدها أن “حالة أراتي الصحية مستقرة، وستتماثل للشفاء في غضون يومين على الأكثر.

ولفتت إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استئصال ورمين بهذا الحجم في الهند وأن إزالتهما استغرقت ساعتين كاملتين”.