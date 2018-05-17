محكمة كويتية تقضي ببراءة محامي واقعة الطبيب البنغالي المزور

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، بإلغاء حكم الحبس خمس سنوات، الصادر بحق المحامي هاني حسين، والقضاء ببراءته في قضية الطبيب البنغالي المزور.

وأعلن المحامي حسين حكم براءته عبر حسابه في “تويتر”، موجهًا شكره لعدد من الحقوقيين الذين ساندوه.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت سابقًا الحكم الأولي الصادر بحق المحامي حسين، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عن محكمة الجنايات، بحبسه خمس سنوات؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة عن واقعة الطبيب البنغالي المزور”.

وتعود أحداث القضية إلى شهر تموز/ يوليو 2017، بعد إثارة المحامي حسين لقضية “وجود طبيب كويتي (بنغالي في الأصل)، يعمل في مستشفى الصباح، كان عامل نظافة قبل أن يستولي على مستندات الطبيب الكويتي الحقيقي العام 1982”.

وكانت وزارة الصحة قد قدمت بلاغًا ضد المحامي حسين؛ عقب إثارته للموضوع، مبينةً أن معلوماته غير دقيقة. مؤكدة دفاعها عن سمعة الأطباء والممرضين، ليتم استدعاؤه من النيابة العامة آنذاك؛ لتقديم مستندات تثبت صحة معلوماته، قبل أن تأمر بحبسه 21 يومًا على ذمة التحقيق معه؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.