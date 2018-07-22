كثرة المكالمات الهاتفية تسبب لك هذا الضرر

أثبتت دراسة بحثية جديدة أجرتها هيئة الصحة العامة بسويسرا، أن استخدام الهاتف الذكي بشكل مبالغ فيه بالقرب من رأسك، قد يضر بذاكرتك البصرية، حيث تتراجع قدرة عقلك على تذكر شكل الأشياء.

وتشير الدراسة، التي تم تطبيقها على 700 شخص في عمر المراهقة، إلى أن الجزء الأيمن من المخ هو الذي يتأثر بموجات الراديو ومجالاتها الكهرومغناطيسية، والتي تتسبب في تشتيت الذاكرة وعدم القدرة على استرجاع ما هو مخزن بها من بيانات بصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن سنة واحدة من التعرض الكثيف لموجات الراديو الصادرة من الهاتف الذكي كفيل بالتأثير على مستوى ذاكرتك بشكل ملحوظ.

وتتلاقى نتائج تلك الدراسة مع دراسة سابقة تم إجراؤها في عام 2015، حيث كانت قد توصلت لنفس النتيجة من حيث التأثير السلبي للموجات الكهرومغناطيسية على المخ.