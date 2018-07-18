دراسة حديثة تكشف خطرًا جديدًا تسببه الوجبات السريعة

خلص مجموعة من باحثي جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، من خلال دراسة علمية، إلى أن تناول اللحوم المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بالهوس، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وذكرت الصحيفة، أن الباحثين توصّلوا من خلال الدراسة التي أجريت على أكثر من 1000 مشارك، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية، إلى أن “الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المعالجة هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات الهوس والجنون بنسبة 350%.”.

ووفقًا للدراسة، فإن “نوبات الهوس التي تتضمن فرط النشاط، أو اليوفوريا والأرق، تصيب شخصين من كل 100 شخص، وهي جزء من الاضطراب ثنائي القطبية، الذي كان يطلق عليه “اكتئاب هوسي”.

ويعتقد الباحثون أن “النترات التي تستخدم كمواد حافظة للحوم، قد تؤثر على الأدمغة وبكتيريا أمعاء الذين يأكلون اللحوم المعالجة مثل الهوت دوغ والهمبرغر، حيث تم اكتشاف مستويات مرتفعة من أكسيد النيتريك في دم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطبية”.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور روبرت يولكن، من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن “من شأن هذا الاكتشاف أن يؤدي إلى تطوير أنظمة غذائية، للمساعدة في الحد من خطر حدوث نوبات الهوس لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطبية”.