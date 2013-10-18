الهمبرغر يضر بخصوبة الرجال

نيويورك ـ رأت دراسة جديدة أن تناول اللحوم المصنّعة مثل الهوت دوغ والهمبرغر قد تضر بكمية الحيوانات المنوية الطبيعية عند الرجال.

وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الخصوبة والعقم" الأمريكية وأعدها باحثون في جامعة "هارفارد" للصحة العامة، 156 رجلاً خضعت زوجاتهن لعمليات تلقيح اصطناعي، وأخذت عينات من منيهم.

واختبر الباحثون عينات المني ونظروا في العمر ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين والعرق والسعرات الحرارية المتناولة والأنماط الغذائية.

ووجد العلماء أن الرجال الذين يتناولون بشكل منتظم اللحوم المصنعة لديهم كمية أقل من الحيوانات المنوية الطبيعية، مقارنة بالذين يتناولون كميات محدودة من هذه اللحوم.

وظهر أن الذين يتناولون ما هو أقل من وجبة لحم خنزير مقدد يومياً تكون لديهم كمية الحيوانات المنوية الطبيعية أكثر بنسبة 30 في المئة ممن يتناولون كميات أكبر من اللحوم المصنعة.

في المقابل تبيّن أن الرجال الذين يتناولون لحوم السمك البيضاء مثل سمك القد والهلبوت لديهم كميات أكبر من الحيوانات المنوية الطبيعية، كما أن هذه النتائج سجّلت عند الذين يتناولون السلمون والسمك الأزرق والتونة.