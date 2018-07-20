ابتكار قطرة جديدة تقي ملايين المرضى من العمى

ابتكرت مجموعة من العلماء بجامعة “بيرمنغهام”، قطرة ثورية من شأنها أن ترحم ملايين المرضى الذين يعانون من السبب الأكثر شيوعًا للعمى، من ألم حقن العين.

وتمكن الباحثون من تطوير قطرات ثورية تستطيع استبدال الحقن في علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التجارب أظهرت بالفعل نجاح القطرات في علاج الجرذان، كما أثبت الباحثون إمكانية استخدام العقار على الثدييات الأكبر.

ويلجأ الأطباء إلى حقن مؤلمة لعلاج الضمور البقعي، تعمل على إيصال الأدوية مباشرةً إلى العين، مما يترك المرضى عرضة لخطر التمزق والعدوى، ولكن باحثي جامعة برمنغهام اكتشفوا طريقة لإيصال نفس الدواء باستخدام قطرات العين بدلًا من الإبرة.

وتحتوي القطرات على مواد قادرة على اختراق خلايا العين لإيصال الدواء إلى هدفه، فيما كشفت التجارب المعملية على الفئران، في العام الماضي، أن القطرات لها نفس التأثير العلاجي للحقن، لكن دون الألم أو الخطر.

وأُجريت الدراسة الجديدة على عيون الأرانب والخنازير، التي تعتبر أكثر شبهًا بالبشر، حيث اكتشف علماء الكيمياء الحيوية بقيادة الدكتورة “فيليسيتي دي كوغان” أن قطرات العين يمكن أن توصل كمية فعالة من الأدوية لشبكية العين.

ورغم النجاح الذي حققته تلك القطرات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التجارب قبل الموافقة على التجارب السريرية على البشر، وسط توقعات في البدء باختبارها على البشر بحلول الربيع المقبل، لمساعدة ملايين المرضى حول العالم.