طبيب عيون سعودي يصاب بالعمى “فجأة”

أصيب طبيب “عيون” سعودي، يعمل في مستشفى بمكة المكرمة، بالعمى بصورة مفاجئة أثناء تواجده في مكان سكنه.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية إن الطبيب، الذي يعمل في مستشفى الخرمة العام، إنه “طبيب العيون الوحيد، الذي يعمل في المستشفى”، الواقعة في محافظة الخرمة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، غربي المملكة.

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الطبيب قوله إن الأخير “تعرض بالبداية إلى صداع شديد، وعدم وضوح في الرؤية؛ فتم نقله لمستشفى الخرمة، الذي بدوره حوَّله لمستشفى عبدالعزيز بالطائف، وهناك تبين أنه فاقد البصر؛ ربما بسبب التهاب شديد بأعصاب العيون”.

وأضاف: “سيتم نقله لمستشفى الملك خالد للعيون بالرياض لمتابعة حالته”، مناشدًا وزارة الصحة السعودية دعم الطبيب، ومساعدته بالعلاج، حتى يستعيد بصره.