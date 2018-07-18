احذر.. لا تتناول العشاء في هذا الوقت

كشف خبراء، أن تناول وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساءً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ سرطان الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.

وبحسب الدراسة التي أُجريت على أكثر من 4 آلاف شخص، يقلل تناول الوجبة المسائية قبل النوم بساعتين على الأقل من فرص الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد الخبراء أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يسبب الالتهابات، ويغير مستويات السكر في الدم، وهما أمران مرتبطان بالسرطان.

وأوضح الخبراء، أن الإنسان تطور ليتناول الطعام ويهضمه خلال النهار قبل النوم في الليل، ولكن الحياة المعاصرة التي تتضمن ساعات العمل المتأخرة، تعني أن الكثير من الناس قد اعتادوا على تناول الطعام في وقت متأخر.

ووجد مجموعة من الباحثين بقيادة معهد برشلونة للصحة العالمية، أن تناول الطعام قبل الساعة 9 مساءً، يخفض خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال، وسرطان الثدي لدى النساء بمعدل 18%، مقارنة بتناول وجبة مسائية بعد الساعة 10 مساءً.

كما يؤجل النوم بأكثر من ساعتين بعد العشاء على خفض خطر الإصابة بالسرطان بمعدل 20%.

وقال الدكتور مانوليس كوجفيناس الذي أعد الدراسة: “يدرك الناس بالفعل أنهم إذا تناولوا الطعام في وقت متأخر ثم ذهبوا إلى الفراش بعد ذلك بقليل، فلن يهضموا طعامهم أو يناموا جيدًا، ولكن هذه الدراسة تشير إلى أن مواعيد تناول الطعام والنوم، لهما تأثيرات طويلة الأمد على الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا”.