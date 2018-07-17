اختبار تنفس جديد يساعد في كشف مرض السرطان خلال 30 ثانية (صور)

تختبر خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا (إن إتش إس)، جهازًا جديدًا يساعد على رصد مرض السرطان من خلال النفس.

وابتكر الدكتور بيلي بويل وهو عالم كيمياء في جامعة كامبريدج، الاختبار المنقذ للحياة بعد وفاة زوجته كيت جوس، في سن 36 عامًا، عقب إصابتها بسرطان القولون.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن جهاز “ريسيفا بريث سامبلر” يستطيع تحليل أدنى أثر للمواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان خلال 30 ثانية فقط.

وذكر بيلي أن ابتكار شركته “أولستون” الطبية للجهاز، سيغني المرضى عن سلسلة من اختبارات الدم، مؤكدًا أنه “نعلم أن التشخيص المبكر للسرطان ينقذ الأرواح، لكن الكثير من الاختبارات الحالية مزعجة”.

وأضاف أن الجهاز الجديد يرصد السرطان والأمراض الالتهابية والمعدية، كما كشف أن “خدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة” (إن إتش إس)، وسعت اختبار الجهاز ليشمل 13 مستشفى.

وتهدف الشركة إلى إنقاذ حياة 100 ألف شخص.

يذكر أن الجهاز حاز على جائزة “ماك روبرت”، وهي أكبر جائزة في المملكة المتحدة للهندسة.