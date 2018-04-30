سيدة لم تأكل منذ 3 سنوات لإصابتها بمرض نادر (صور)

كشفت سيدة تُدعى روبي هيل أنها تعاني من حالة مرضية نادرة تُعرف باسم “غستروبرسس”، وأنها لم تتناول الطعام منذ ثلاث سنوات وتتغذى عبر الأنبوب فقط.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مرض “غستروبرسس” هو اضطراب في الجهاز الهضمي يؤثر على حركة العضلات الطبيعية في المعدة، ما يمنعها من الإفراغ بشكل صحيح.

وقالت “روبي”، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، إنها أصيبت بالمرض منذ ثلاث سنوات عندما كانت تتدرب لتصبح قائدة طائرات، لافتة إلى شعورها فجأة ذات يوم بعدم قدرتها على هضم وجبة الغداء.

وعندما نُقلت “روبي” إلى المستشفى في العام 2015، خضعت لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وكيس متمزق على مبيضها، وعلى الرغم من ذلك ظلت تعاني من ألم شديد، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالتها إلا بعد تسعة أشهر من الفحوصات الطبية.

ووفق “روبي”، فإن أعراض هذا المرض تتمثل في الشعور بالغثيان، والقيء، والتعب بعد تناول الطعام.

وعلى مدى الثلاث سنوات، تراجع وزن روبي من 72 كيلوغرامًا إلى 50 كيلوغرامًا، وأصبح الآن 42 كيلوغرامًا.

وتابعت روبي: “كنت أقضي معظم الأيام بجوار دلو كي أتقيأ فيه أو بجوار المرحاض، وكنت أشعر في لحظة بعدم رغبتي في تناول أي طعام، ولكن في لحظة أخرى أشتهي كل الأطعمة كالمرأة الحامل، وللأسف لا يوجد علاج لحالتي”.

وعبرت روبي عن مخاوفها، قائلةً: “وقع قلبي بعد سماع كلمة غير قابل للشفاء، ولن أتمكن من العيش طويلًا بالاعتماد على أنبوب التغذية”.

يُذكر، أن أنبوب التغذية، الذي يُمرر داخل الشريان الرئيس بجوار القلب، قد ينقل لها عدوى ويصيبها بفشل الكبد، على الرغم من أنه يمدها بالعناصر والفيتامينات التي يحتاجها جسدها.