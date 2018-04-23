وفاة أحد المشاركين في ماراثون لندن عقب نقله إلى المستشفى (صور)

أعلن منظمو ماراثون لندن اليوم الاثنين أن الشخص البالغ من العمر 29 عامًا والذي انهار أثناء مشاركته في الماراثون أمس الأحد تُوفي في المستشفى.

وسقط مات كامبل على الأرض عقب 36.21 كيلومتر من بداية السباق، وتم علاجه بواسطة الأطباء قبل نقله إلى المستشفى.

وكان كامبل، الذي أكمل ماراثون مانشستر هذا الشهر خلال أقل من ثلاث ساعات، يشارك في ماراثون لندن إحياءً لذكرى والده مارتن الذي تُوفي قبل عامين.

وأضاف المنظمون في بيان:”يودُّ جميع المنتمين لمؤسسة ماراثون لندن التعبيرعن خالص تعازيهم لعائلة مات، وأصدقائه”.

وتابع:”السبب الرئيس للوفاة سيتم تحديده من خلال فحص طبي سيُجرى لاحقًا”.