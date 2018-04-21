لأول مرة.. التوصل لترياق يعالج جميع لدغات الثعابين

توصّل باحثون بريطانيون في مدرسة ليفربول لطب المناطق الاستوائية في بريطانيا، لانفراجة غير مسبوقة ستؤدي إلى ترياق من جميع لدغات الثعابين القاتلة بدون تحديد نوعها وبيئتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثين وجدوا إمكانية استخدام مصل من سم أفعى الحارِيَة وحية الشجر أكثر الثعابين خطورة في العالم، كعلاج من سموم كافة الأفاعي حول العالم، حيث أثبتت نتائج تجارب معملية أجروها على عيّنة فئران.

وشرح ستيوارت أينسورث قائد الفريق، أن “علاج لدغات الثعابين عادةً، يعتمد على بحث الأطباء عن نوع الأفعى وبيئتها لسحب مصل منها ومقاومة سمّها”، مُبينًا أن الترياق الجديد “سيعالج سمّها بدون أي بحث، حيث يبحث مع فريقه بعد هذا الاكتشاف مدى إمكانية علاج الترياق الآثار الناجمة عن هذه السموم”.

يُذكر أن أكثر من 125،000 شخص حول العالم، يموتون كل عام بسبب لدغات الثعابين، حيث أضافت منظمة الصحة العالمية هذا العام لدغات الثعابين إلى قائمة الأمراض الاستوائية المهملة، مرجحةً أن يكون العدد الحقيقي لحالات الوفاة بسبب لدغات الثعابين أعلى من ذلك بكثير، ولكنه غير موثق لأن بعض الدول لا تحتفظ بسجلات دقيقة.