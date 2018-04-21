صحف: ترامب سيزور بريطانيا في يوليو المقبل

افادت صحف بريطانية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر حكومية في واشنطن ولندن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة بريطانيا منتصف العام الجاري، وقد يكون ذلك في يوليو/ تموز.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الورزاء تيريزا ماي إن المسؤولين ما زالوا يدرسون تفاصيل الزيارة بعدما ذكرت صحيفة ديلي ميل نقلًا عن مصدر بالحكومة البريطانية أن المواعيد المبدئية تحددت في منتصف يوليو/ تموز.

وتحرص بريطانيا على دعم “علاقتها المتميزة” مع الولايات المتحدة مع استعداد حكومة ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في خطوة ستصوغ مكانة بريطانيا في العالم إلا أن ترامب لم يأت لزيارة لندن حتى الآن.

ونقلت صحيفة ديلي تليغراف عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن إدارة ترامب تقول إن الرئيس يتطلع لزيارة بريطانيا في “نهاية الصيف”.

وقال الكثير من البريطانيين إنه إذا زار الرئيس الأمريكي بريطانيا فإنهم سيحتجون على عدد من القضايا.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في لندن على هذه التقارير.