“أقوى من المخدرات”.. حملة يتصدرها محمد صلاح لمكافحة الإدمان في مصر (صور)

حققت الحملة الإعلانية التي أطلقها صندوق “مكافحة وعلاج الإدمان” تحت شعار “أقوى من المخدرات” في مصر، ويتصدرها نجم المنتخب المصري اللاعب في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، نجاحًا كبيرًا وتأثيرًا في أوساط الشباب، بحسب الصندوق.

وقال صندوق مكافحة الإدمان، في بيان، السبت، إن “عدد مشاهدي الإعلان بلغ على صفحة الصندوق بموقع فيسبوك 21 مليونًا منذ إطلاقه، كما وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نحو 30 مليون مشاهدة، وأكثر من 53 ألف شير، و103 آلاف تعليق”.

وبالتزامن مع نجاح الحملة، قام مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين بالصندوق، بالنزول إلى أهم الشوارع والميادين، ورسم غرافيتي لصلاح على أسوار المدارس، في إطار توجيه جديد لطلبة المدارس للاقتداء بصلاح نموذجًا محبوبًا لدى الشباب.

وجاءت هذه اللافتة من المتطوعين؛ شكرًا لصلاح، لا سيما في ظل مشاركته بإعلانات متنوعة لهذه الحملة في أكثر من نسخة دون مقابل.