الجزائر تعتقل فنانًا مغربيًا بتهمة الاتجار بالمخدرات

أحالت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية وهران غربي الجزائر، الأربعاء، مغنيًا مغربيًا، على جهاز القضاء لمحاكمته بجرم نقل “الحشيش” والاتجار بالمخدرات، رفقة 10 متهمين آخرين.

وقالت مصادر جزائرية لـ”إرم نيوز” إن الفنان المغربي طيب إغلي، زار وهران الأسبوع الماضي لإحياء حفلات فنية وأعراس بطابع التراث الشعبي، قبل أن يجد نفسه رهن الاعتقال وقد يواجه أيضًا تهمة “تشكيل جماعة أشرار وعصابة دولية”.

وخلال عمليتين منفصلتين، تمكنت قوات الأمن الجزائري من حجز 100 كغ من “الكيف المعالج” وإلقاء القبض على “بارون مخدرات” محل ملاحقة أمنية منذ سنوات.

كما صادرت السلطات الأمنية 5 مركبات سياحية كان يستعملها الموقوفون في التنقل بين وهران والضواحي الحدودية المغربية، وفق السلطات المعنية.