تقرير حكومي يكشف أرقامًا “مرعبة” بشأن الاضطرابات النفسية عند المصريين

كشف مسح حكومي في مصر، اليوم الأربعاء، عن إحصائية “خطيرة” بشأن حالات الاضطراب النفسي لدى المصريين، والذي أظهر انتشارًا واسعًا لحالات الاكتئاب والاضطراب لدى فئات الشباب، فضلًا عن قطاعات متعددة من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن مسحًا أجرته الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة للوزارة، كشف انتشار الاضطرابات النفسية لدى 25 في المئة من المصريين الذين شملهم الفحص، وهو ما يعني وجود حالة من بين 4 أشخاص من المفحوصين على مدار 12 شهرًا.

وذكر التقرير أن الاضطرابات الأكثر انتشارًا تمثلت في اضطرابات المزاج، واضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد التي وصلت نسبتها إلى 43 في المئة، واضطرابات تعاطي المخدرات بنسبة 30.1 في المئة.

وأشار المسح الذي أجري على مدار العام 2017 عن طريق 250 باحثًا، إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في تمثيل جميع المحافظات الريفية والحضرية برعاية وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنّ انتشار الاضطرابات النفسية جاء بنسبة أكثر في المناطق الريفية عن الأخرى الحضارية، حيث احتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى في انتشار الاضطرابات النفسية، وهي واحدة من أكبر محافظات صعيد مصر، وهو ما اعتبره التقرير ضرورة إلى توجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

وأظهر البحث أن الأمراض النفسية تكون أكثر ظهورًا في فئة العمال غير المهرة في مصر، لاسيما مع عدم وجود مهنة محددة يترتب عليها المزيد من المعاناة النفسية الصحية، لافتًا إلى أن أحد أكثر العوامل تشابكًا مع المرض النفسي هو وجود تاريخ عائلي مرضي للاضطرابات النفسية، كما أن ممارسة الأنشطة الاجتماعية يساعد بشكل كبير على انخفاض انتشار الأمراض النفسية.

وقال التقرير إن الزواج ليس عاملًا وقائيًا ضد الاضطرابات النفسية، كما كان معتقدًا في الدراسات السابقة، لافتًا إلى أنّ غالبية الاضطرابات النفسية تظهر في شكل اضطرابات مزاجية، وهو ما يستلزم تطوير خدمات الصحة النفسية لتكون على اتصال قوي من نظام الرعاية الصحية الأولية.

وتعد الدراسة مسحًا مقطعيًا لعينة عشوائية من أفراد الأسرة البالغين المقيمين في المنازل المصرية باستخدام تقييم قياسي للكشف عن الاضطرابات النفسية الشائعة والاضطرابات النفسية الفرعية، حيث شمل المسح عينة تقديرية تصل إلى 22 ألف أسرة موزعة في المحافظات الحضرية والريفية، بنسبة 45 في المئة من العينة على سكان الحضر و55 في المئة من العينة للريف.

وكانت آخر إحصائية رسمية صدرت عن الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، ذكرت أن إجمالي عدد مرضى المترددين على المستشفيات التابعة للأمانة العامة بلغ 17 ألفًا، في حين بلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية 427 ألفًا، ليصل إجمالي المرضى النفسيين سواء أكانوا مرضى دخول أم مترددين على العيادات الخارجية، إلى 444 ألفًا.