بالصدفة.. ابتكار إنزيم جديد يستطيع هضم زجاجات البلاستيك (فيديو)

ابتكر علماء بريطانيون إنزيمًا قادرًا على هضم البلاستيك وإعادته إلى أصله الكيميائي لمحاربة التلوث في المستقبل.

واكتشف باحثون من جامعة “بورتسموث” البريطانية بالصدفة إنزيمًا قادرًا على هضم البلاستيك أثناء إجراء تجارب الأشعة السينية على البكتيريا الطبيعية، الموجودة في مركز إعادة التدوير الياباني، الأمر الذي أدى إلى تحوره إلى إنزيم أقوى.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يحلل الإنزيم مادة “تريفثالات الإثيلين” وهو شكل من أشكال البلاستيك الشائعة والتي تستخدم حاليًا في صناعة ملايين الأطنان من العبوات البلاستيكية.

وفي العادة يمكن للمنتجات البلاستيكية المصنوعة من هذه المادة البقاء لمئات السنين في البيئة، وهي حاليًا تلوث مساحات كبيرة من الأراضي والبحار في جميع أنحاء العالم، ولكن العلماء يأملون أن تغير نسخة اصطناعية من الإنزيم الجديد ذلك.

وأوضح “جون ماكغيهان”، بروفسور في جامعة بورتسموث شارك في قيادة فريق البحث، أنه بعدما تبين أن الإنزيم يساعد البكتيريا على تحليل وهضم المواد البلاستيكية المصنوعة من تريفثالات الإثيلين المتعدد، قرر الباحثون تعديل بنيته بإضافة بعض الأحماض الأمينية، الأمر الذي أدى إلى تغيير في عملياته، وسمح له بالتهام البلاستيك بسرعة أعلى.

وقال: “لقد طورنا نسخة من الإنزيم أفضل من الموجود في الطبيعة”، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل حاليًا على تحسين أداء الإنزيم لمعرفة ما إذا كان بوسعهم جعله قادرًا على تحليل المواد البلاستيكية على نطاق صناعي أم لا لمكافحة التلوث.