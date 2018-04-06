فيروس غير معروف يصيب 452 شخصًا في إيران

أعلن مسؤول في وزارة الصحة بمحافظة شيراز جنوب إيران، الجمعة، عن انتشار فيروس غير معروف بمدينة “سبيدان” التابعة للمحافظة، مشيرًا إلى إصابة 452 شخصًا معظمهم من الأطفال.

وقال عبدالرسول همتي، نائب وزارة الصحة بجامعة شيراز للعلوم الطبية لوسائل إعلام محلية: إن “هناك زيادة في المصابين بفيروس غير معروف بمدينة سبيدان”، مضيفًا أن “عدد المصابين بلغ 452 شخصًا معظمهم من الأطفال”.

وأوضح همتي أن “هذا الفيروس يجبر الأشخاص المصابين به على تلقي العلاج في المستشفيات”، منوهًا إلى أنه “لا يمكن إثبات السبب بشكل قاطع عن هذا الفيروس الغريب”.