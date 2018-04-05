“صحة مكة” تكشف حصيلة إصابات”الجرب” خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية حمد بن فيحان العتيبي، أن عدد الحالات التي تم اكتشافها مصابة بـ”الجرب” بلغ 189 حالة في مدارس مكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة من قبل صحة مكة للكشف عن الحالات بين الطلبة في المدارس.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، أوضح العتيبي أن جميع الحالات التي رُصدت سابقًا تم علاجها، وتتماثل للشفاء، فيما لم يتم رصد أي مضاعفات على المصابين، ولم تنوَّم أي حالة في المستشفيات جراء “الجرب”.

يذكر أن صحة مكة سبق واتخذت عدة إجراءات صارمة للحد من “الجرب” الذي أصاب المئات من الطلاب، وتسبب بتعليق الدراسة، ونقل الامتحانات من المنطقة، فيما تم اكتشاف حالات أخرى مصابة في المدينة المنورة.