في محاولة لتلافي تأثيرات المقاطعة.. قطر تلجأ للممرضات الإيرانيات

أعلنت شركة قطر للخدمات الطبية الخاصة عن استعدادها لتوظيف ممرضات من الجنسية الإيرانية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، وذلك تنفيذًا لمذكرة التعاون المشترك بين البلدين.

وقال محمد علي جلاير العضو المنتدب في السفارة الإيرانية بالعاصمة القطرية الدوحة، في تصريح للوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”: إن “طلب قطر باستخدام وتوظيف ممرضات إيرانيات جاء في إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين وزارتي العمل لدى البلدين”.

وأضاف أنه “وفقًا لهذه الاتفاقية، وفي المرحلة الأولى، ستقوم شركة قطرية خاصة بتوفير جزء من طاقم التمريض من داخل إيران”، مبينًا أن “المتقدمين يجب أن يكونوا مؤهلين ويخضعون لشروط وزارة الصحة للحصول على وظائف تمريض؛ أو قبولهم في المستشفيات أو العيادات الطبية أو المتخصصة أو العيادات المدرسية أو الممرضات في المنزل”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن تفاصيل الشروط والمعلومات المتعلقة بالقبول ستتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون والعمل الإيرانية وموقع رابطة التوظيف الإيرانية (scaba).

وبيّن جلاير أن إحدى الشركات التابعة لبلاده أرسلت أكثر من 80 ممرضة وتم توظيفهن في قطر بالفترة السابقة، منوهًا إلى أنه “خلال السنوات الأربع الماضية، أرسل 100 عامل إيراني إلى قطر، وتم توظيفهم فقط في قطاع الخدمات، وخاصة المطاعم الإيرانية”.

وكشف عن تزايد أعداد العاملين والمقيمين الإيرانيين في قطر، حيث تم تسجيل 4 آلاف و500 عائلة إيرانية وإصدار تصاريح عمل لهم.

وتقاطع أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر؛ بسبب دعمها “الإرهاب” وعلاقتها المتنامية مع إيران.