قطر تتهم البحرين بانتهاك مجالها الجوي

اتهمت قطر طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي، وأبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه وقع يوم الأحد ووصفته بأنه “خرق خطير يشكل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي”.

وكانت سلطات الطيران المدني في الإمارات والبحرين ذكرت، يوم الاثنين، أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني وأنهما ستقدمان شكاوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.