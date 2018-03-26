وزنها 170 كغم.. مراهقة أمريكية تتوج ملكة جمال “الفتيات المُعاقات” (صور وفيديو)

توجت مراهقة أمريكية تدعى انا هانكينز، ملكة جمال “الفتيات المعاقات”، رغم إصابتها بمرض نادر يجعلها لا تتوقف عن الأكل، ما أدى إلى سمنتها لتصل إلى وزن 170 كغم.

وتُعاني هانكينز الباغلة من العمر 15 عامًا، من مرض يسمى “متلازمة برادر ويلي” وهو مرض وراثي لا علاج له ويسبب تقلصات بالعضلات وقصر القامة والشراهة في تناول الطعام ما أدى إلى زيادة وزنها بسرعة كبيرة، رغم أنها ولدت ضعيفة.

وتطمح هانكينز، التي فازت باللقب في مدينة مسيسيبي، إلى المشاركة في مسابقة ملكة جمال المعوقات الأمريكية التي تقام في مدينة شيكاجو في آب/ أغسطس المقبل.

وقالت جنيفر والدة انا: “لم تترك شيئًا إلا وأكلته، ولا تتوقف عن الأكل ما أدى إلى زيادة وزنها بسرعة كبيرة، والحقيقة لم نعرف كيف نوقفها عن الأكل، وهي لا تتوقف عن القول بإنها جائعة، وهي تأكل أي شيء وليس هناك أي نوع من الطعام لا تحبه.”

وأضافت لصحيفة “ميرور” البريطانية: “قمنا بتركيب قفل على الثلاجة حتى نوقفها عن الطعام، لكنها أصبحت تخرج لصندوق القمامة وتفتش عن الطعام”.

وأكدت أن ابنتها لا تستطيع “السيطرة على شهيتها وهي جائعة كل الوقت”، مشيرة إلى أن فوزها في مسابقة ملكة الجمال زاد ثقتها بنفسها.

وبينت جنيفر أنه “عندما نذهب للمطعم ألاحظ أن الكثير من الأشخاص يحملقون بابنتي، وأحيانًا اسمع الأطفال وهم يقولون: يا إلهي ما اسمنها، والحقيقة أنهم يقولون ذلك لأنهم لا يفهموم ما تعاني منه ابنتي”.

وأضافت: “أنا أبكي معظم الأوقات وأصاب بالتوتر والقلق دومًا من أجلها، لكنني نسيت كل هذا القلق عندما صعدت على المسرح وفازت بلقب ملكة الجمال، كانت في الحقيقة لحظة أنستنا جميعًا المشاكل التي تعاني منها”.

بدورها قالت انا: “أعاني من متلازمة برادر، وأنا جائعة دائمًا، بالنسبة لهواياتي فأنا أحب المشاركة في مسابقات ملكة الجمال والغناء والماكياج”.