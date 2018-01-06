ابتكار مستحضر طبي لإنقاص الوزن دون اتباع أي حمية غذائية

ابتكر علماء في القسم الطبي بجامعة تكساس في غالفستون، مستحضرًا طبيًا من شأنه تسريع عملية حرق الدهون، يغني عن الحاجة لتغيير النظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن والتخلص من السمنة.

وتوصل العلماء من خلال نتائج دراستهم، التي نشرت على موقع “ScienceDirect” العلمي، اليوم السبت، إلى أن تراكم الرواسب الدهنية في الجسم يؤدي إلى إطلاق عملية سريعة لنمو البروتينات، مما يبطئ عملية التمثيل الغذائي.

ويثبط المستحضر المبتكر نمو البروتينات بشكل مفرط، مما يسرع بشكل ملحوظ عملية التمثيل الغذائي، كما أن المستحضر الذي طوّره العلماء يسمح للراغبين بإنقاص أوزانهم والتخلص من السمنة دون الحد من رغبتهم في تناول الطعام، أو فرض نظام غذائي صارم عليهم.

واختبر الباحثون المستحضر على الفئران المختبرية، التي كانت تتم تغذيتهًا مسبقًا حسب نظام غذائي عالي الدهون، وتم تقسيم الكثير من القوارض إلى عدة مجموعات، وبوشر بإعطاء مجموعات منها المستحضر المبتكر، وتقديم آخر وهمي يشبهه تمامًا في الشكل لمجموعات أخرى.

ونتج عن تجربة المستحضر على الفئران لمدة 10 أيام، انخفاض وزن الفئران بنسبة 7%، وانخفضت كتلة الدهون البيضاء وحجم الخلايا الدهنية بنسبة 30%، كما عادت نسبة الكوليسترول عند الفئران إلى مستوياتها الطبيعية، في حين استمرت الفئران التي تناولت مستحضرات وهمية بالسمنة وزيادة الوزن.

وأوضحت الدراسة أن إدخال مثبطات نمو البروتينات على النظام الغذائي لم يؤثر على الكمية الإجمالية للمواد الغذائية المستهلكة من قبل هذه الفئران، ولم تتسبب بآثارٍ جانبية ملحوظة عليها.

ويقول المشرف الرئيسي على الدراسة، هارشيني نيلاكانتان: إن عرقلة عمل الخلايا الدهنية “الفرملة” تخلق آلية مبتكرة لتسريع عملية التمثيل الغذائي والاستقلاب الخلوي، وتقليل حجم ودائع الدهون البيضاء، مما يؤثر على سبب السمنة والاضطرابات الأيضية المرتبطة بها.

وأشار نيلاكانتان إلى أن نتائج البحث “مشجعة وتساهم في زيادة تطوير هذه التكنولوجيا، كنهج جديد وأكثر فعالية لمكافحة الاضطرابات الأيضية”.