دراسة: أدوية “الانسداد الرئوي المزمن” تسبب أمراض القلب

أفادت دراسة تايوانية بأن من يعانون مرض الانسداد الرئوي المزمن ويستخدمون موسعات طويلة المفعول للشعب الهوائية تؤخذ عن طريق الاستنشاق قد يكونون أكثر عرضة للأزمات القلبية والجلطات عقب البدء في تعاطي هذه الأدوية.

والسبب المعتاد لمرض الانسداد الرئوي المزمن هو التدخين، وتشمل أعراضه صعوبة التنفس والسعال وحدوث أزيز مع التنفس، وقد يستخدم بعض المرضى أدوات استنشاق قصيرة المفعول للتخلص بسرعة من عرض نقص الهواء، بينما قد يصف الأطباء أدوات استنشاق طويلة المفعول لمن يعانون أعراضًا أشد وأكثر استمرارية حتى تساعدهم على توسيع ممرات الهواء وإبقائها مفتوحة.

وتوصّلت الدراسة إلى أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن الذين استخدموا أدوات استنشاق طويلة المفعول كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية أو الجلطات بنسبة 50% خلال 30 يومًا من البدء في استخدامها مقارنة بالمرضى الذين لم يستخدموها.

لكن الباحثين قالوا في تقرير نشرته دورية “جاما إنترنال مديسين” إن الخطر المؤكد للتعرض لمشاكل، مثل الجلطات والأزمات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب، لا يزال ضئيلًا جدًا، حوالي 1%، وإن تفاقم الخطر الناجم عن استخدام أدوات استنشاق طويلة المفعول يختفي مع مرور الوقت.

وقال تاداهيرو جوتو، الباحث في مستشفى “ماساتشوستس” العام في بوسطن والذي لم يشارك في الدراسة، إنه يجب ألا يتوقف المرضى عن استخدام أدوات الاستنشاق لكن عليهم الانتباه لضرورة طلب الرعاية الطبية للأعراض التي قد تكون مؤشرًا على حدوث مشكلة بالقلب مثل آلام بالصدر أو التسارع المفاجئ في النبضات.

ولتقييم الصلة بين أدوات الاستنشاق طويلة المفعول ومشاكل القلب، فحص الباحثون في الدراسة بيانات تخص 284220 بالغًا يعانون مرض الانسداد الرئوي المزمن ولم يستخدموا هذه الأدوية من قبل مطلقًا.

وكان متوسط أعمار المرضى في بداية الدراسة 71 عامًا، وتابع الباحثون حالتهم على مدى عامين تقريبًا، وتعرّض 37719 منهم خلال هذه الفترة لمشاكل قلبية خطيرة تتطلّب عناية طبية عاجلة.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، مينج تينج وانج، من المركز الطبي للدفاع الوطني في تايبه بتايوان، إن هذه الأدوية مصنوعة لتوسيع الممرات الهوائية لكنها قد تؤدي أيضًا لتسريع معدل نبضات القلب وانقباض الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم.

وأضاف وانج أن أدوات الاستنشاق للأدوية طويلة المفعول قد تتسبب أيضًا في زيادة الالتهاب، ما يؤدي بالتالي إلى انسداد الأوعية الدموية.