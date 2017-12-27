تعرف على 5 علاجات مزيفة تدمر أسنانك (صور)

كشف كبار أطباء الأسنان، كيف تعيث بعض البدع العصرية خرابًا في أسنان مستخدميها.

وفي كل عام تقريبًا تظهر بدعة جديدة لتبييض أو تنظيف الأسنان، يدعي أصحابها أنها فعالة 100%؛ ولكن الحقيقة أن معظم هذه البدع، ليست صادرة من أطباء أسنان أو خبراء من أي نوع.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف الخبير “أتكينز” والدكتور “إسكندر” كيف تضر بعض هذه البدع المزيفة الأسنان، وتأتي بنتائج عكسية:

معجون الأسنان الخالي من الفلورايد

يدعي البعض أن الفلورايد وغيره من الهرمونات المعدنية تعطل الهرمونات الطبيعية في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك اضطرابات العظام والخرف والسكري، ما أدى إلى زيادة حديثة في استخدام البدائل الخالية من الفلورايد.

ولكن الخبير “اسكندر”، يوضح أن الفلورايد هو المكون الرئيس للحماية في معجون الأسنان. فهو يمنع التسوس ويعالج آثاره، وخاصة إذا كنت تأكل الكثير من الحلويات أو الفاكهة.

الماء الساخن والليمون

يدعي مؤيدو هذه البدعة أن الماء الساخن والليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، ويساعد على إنتاج “العصارة الصفراوية” للمساعدة على الهضم.

ويقول الدكتور “أتكينز”: “يمكن لهذا الخليط أن يكون وسيلة جيدة للحصول على بعض من فيتامين C؛ ولكنه أيضًا يمكن أن يدمر أسنانك، فعصير الليمون خطر جدًا على فمنا عند شربه مع الماء الساخن؛ لأن الأحماض تهاجم أسنانك وتضعفها”.

سحب الزيت

تتضمن هذه الممارسة القديمة، والتي يعود تاريخها لأكثر من 3000 سنة، المضمضة بملعقة كبيرة من جوز الهند أو زيت السمسم لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل بصقها، لتنظيف وتبييض الأسنان.

ومع ذلك، يقول الدكتور “أتكينز”: “ليس هناك أي دليل علمي على قدرة زيت جوز الهند على تنظيف الأسنان بأي شكل من الأشكال، فهو غير فعال، وفي نهاية المطاف، مضيعة للوقت”.

معجون الأسنان بالفحم

على الرغم من انتشار معاجين الأسنان بالفحم في السوق خلال الفترة الأخيرة، يحذر الدكتور أتكينز من أنها يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من منفعة، حيث إن معاجين الأسنان هذه قد تزيل البقع السطحية من الأسنان، إلا أنها تضر المينا بشكل دائم.

خل التفاح

يُشاد بخل التفاح في قدرته للمساعدة على الهضم، وفقدان الوزن، وجعل الشعر أكثر نعومة، وحتى تنظيف الأسنان.

وفقًا للخبراء، قد تساهم الأحماض في الخل على إزالة الأوساخ الناتجة عن شرب القهوة والتدخين من الأسنان؛ ولكنها تضر المينا بشدة، وتتسبب في اصفرار الأسنان.